بري استقبل ابو الحسن والحوت في عين التينة
إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي ابو الحسن حيث جرى عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والميدانية وشؤوناً تشريعية.
إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي ابو الحسن حيث جرى عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والميدانية وشؤوناً تشريعية.
كما استقبل بري رئيس مجلس ادارة طيران الشرق الاوسط (الميدل ايست) محمد الحوت.