الجديد تكشف آلية تشاور كتلة الإعتدال التي وضعها الرئيس نبيه بري .. التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل

النائب احمد الخير لـ #الجديد : سنبحث مع الرئيس بري اطلاق المرحلة الثانية من الجولات التي قامت بها كتلة الاعتدال كي نصل الى تحديد الآلية وبعض الشكليات التي يمكن ان يحصل عليها خلاف