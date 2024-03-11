تعليق جديد وحاسم من الرئيس بري عن الحوار الرئاسي
حسم رئيس المجلس النيابي نبيه بري السجال الدائر حول من يدعو للحوار ويتولى إدارته انطلاقاً من المبادرة التي أطلقتها كتلة الاعتدال الوطني النيابية لإخراج الاستحقاق الرئاسي من التأزُّم بانتخاب رئيس للجمهورية، بتأكيده لـ"الشرق الأوسط" أن الأمانة العامة للبرلمان هي مَن توجّه الدعوة للكتل النيابية للمشاركة في الحوار الذي سيترأسه شخصياً بلا شروط مسبقة، "لعل التلاقي على طاولة مستديرة يؤدي إلى التوافق على اسم مرشح معيَّن من شأنه أن يسهّل انتخابه، لأن الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان تتطلب منا اليوم قبل الغد وضع حد لاستمرار الشغور في رئاسة الجمهورية".