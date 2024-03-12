الجمهورية: يحاولون خداعنا بمسرحيات الحوار والحزب يُفشل علناً مبادرة الاعتدال
قالت مصادر معارضة لصحيفة الجمهورية، أن "الحوار الذي يريدونه مضيعة للوقت، ولو أنّهم جدّيون في حسم الملف الرئاسي، لكانوا دعوا الى جلسة انتخاب بدورات متتالية لننتهي من هذا الامر".
واضافت: "يحاولون ان يخدعونا بمسرحيات الحوار، حيث انّهم يقولون بضرورة التوافق، وفي الوقت نفسه يُفشل "حزب الله" علناً مبادرة "كتلة الاعتدال" بإعلان تمسكه بترشيح سليمان فرنجية، وموقفنا واضح لهذه الناحية بأننا لا يمكن ان نسلّم البلد لمحور الممانعة، ولن نذهب الى حوار لا يريدون منه سوى ان يفرضوا مرشحهم علينا".