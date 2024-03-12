الجمهورية: يحاولون خداعنا بمسرحيات الحوار والحزب يُفشل علناً مبادرة الاعتدال

قالت مصادر معارضة لصحيفة الجمهورية، أن "الحوار الذي يريدونه مضيعة للوقت، ولو أنّهم جدّيون في حسم الملف الرئاسي، لكانوا دعوا الى جلسة انتخاب بدورات متتالية لننتهي من هذا الامر".