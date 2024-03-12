الطقس اليوم صافٍ إلى قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة

الطقس المتوقع في لبنان:الثلاثاء: صافٍ إلى قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجنوبية حيث تتخطى معدلاتها وانخفاض بنسبة الرطوبة،كما تنشط الرياح احيانا في المناطق الجنوبية اعتبارا من بعد الظهر.الأربعاء: غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة كما تنشط الرياح أحيانا مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء خاصة جنوب البلاد.الخميس: غائم جزئياً مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة خاصة على الساحل والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح خاصة في المناطق الشمالية وتكون محملة ببعض الغبار. تزداد نسبة الرطوبة ويتشكل الضباب على المرتفعات حيث تسوء الرؤية .الجمعة: غائم جزئياً مع انخفاض إضافي طفيف بدرجات الحرارة، يتشكل الضباب على المرتفعات . يتحول اعتبارا من بعد الظهرالى غائم مع احتمال تساقط أمطار خفيفة خاصة في المناطق الشمالية.