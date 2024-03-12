الدكاش: لسنا نحن من نستقوي على راهبة ولو أخطأت

أصدر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب شوقي الدكاش بياناً جاء فيه "تربينا على عدم التدخل في شؤون الكنيسة الداخلية، لكن بعد ان تم استغلال وتسييس مواقف الاخت مايا زيادة التي عبرت بارتجال عن مواقف من منطلقاتها الانسانية-والارتجال يحتمل الخطأ والحماس من دون ان تعي ابعاد كلامها- على ما جاء في بيان المدرسة، فانني اتمنى على الرفاق والاصدقاء عدم الانجرار وراء الحملة التي تستغل الموضوع لخلق شرخ بين مجتمعنا والكنيسة.

