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محليات

الدكاش: لسنا نحن من نستقوي على راهبة ولو أخطأت

2024-03-12 | 04:14
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الدكاش: لسنا نحن من نستقوي على راهبة ولو أخطأت
الدكاش: لسنا نحن من نستقوي على راهبة ولو أخطأت

أصدر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب شوقي الدكاش بياناً جاء فيه "تربينا على عدم التدخل في شؤون الكنيسة الداخلية، لكن بعد ان تم استغلال وتسييس مواقف الاخت مايا زيادة التي عبرت بارتجال عن مواقف من منطلقاتها الانسانية-والارتجال يحتمل الخطأ والحماس من دون ان تعي ابعاد كلامها- على ما جاء في بيان المدرسة، فانني اتمنى على الرفاق والاصدقاء عدم الانجرار وراء الحملة التي تستغل الموضوع لخلق شرخ بين مجتمعنا والكنيسة.

فالراهبات في غبالة يخدمن المنطقة من عشرات السنين وهم جزء من نسيجها، اما السياسة فتبقى خارج اسوارهن. وان موقف الكنيسة السياسي والوطني تعبر عنه بكركي ومجلس المطارنة الموارنة وموقفهم واضح ومعلن ومكرر من كل ما يجري.

لسنا نحن من نستقوي على راهبة، ولو اخطأت، والاكيد لسنا من نستغل موقفا انسانيا لشخص غير مسيس لنبني عليه دعما منشودا وتغطية سياسية للدخول في حرب لم يردها اللبنانيون ولم يُسألوا رأيهم بها. وان المبالغة في الاحتفاء بكلام الاخت زيادة لا يعكس الا احساس الفريق المولع بالحروب بانه مكشوف ولا يحظى بأي غطاء لبناني، حتى صار يبحث عن اي كلام لاي مواطن ليبرر افعاله".
الدكاش: لسنا نحن من نستقوي على راهبة ولو أخطأت

محليات

شوقي الدكاش

كتلة الجمهورية القوية

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