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جيش العدو الإسرائيلي: نفذنا غارات على مجمعات مهمة لحزب الله في بعلبك بالعمق اللبناني
2024-03-12 | 07:41
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جيش العدو الإسرائيلي: نفذنا غارات على مجمعات مهمة لحزب الله في بعلبك بالعمق اللبناني
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جيش العدو الإسرائيلي: نفذنا غارات على مجمعات مهمة لحزب الله في بعلبك بالعمق اللبناني
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