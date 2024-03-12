نائب يتعرض للضرب أمام قصر العدل .. الفيديو على الرابط التالي:

اعتداء جسدي مؤذ ومتعمد عن سابق تصور وتصميم على النائب #ملحم_خلف المعروف بدماثته ورقيه وأخلاقه

واعتداء على الاستاذ عصام خوري ومحامين اثناء الوقفة التضامنية مع المحامين #واصف_الحركة #علي_عباس #بيار_الجميل

القوى الامنية تسقط مجددا في فخ حماية مافيا السلطة.

كل التضامن مع من يضحي… pic.twitter.com/V42rfyQEpQ