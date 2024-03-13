اللواء: التهدئة جنوباً صارت بعيدة المنال

أفادت مصادر سياسية لصحيفة اللواء، أن "التهدئة على الساحة الجنوبية صارت بعيدة المنال بعد تطور الميدان وتعمد جيش الاحتلال قصف بعلبك"، وأشارت إلى أن "مواصلة إسرائيل تهديداتها للبنان باتت مسألة متواصلة والخشية قائمة من تنفيذها في الوقت الذي يتوقع فيه أن تتحرك القنوات الرسمية والديبلوماسية حيال هذا التصعيد".

