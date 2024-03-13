الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

اللواء: التهدئة جنوباً صارت بعيدة المنال

2024-03-13 | 02:33
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
اللواء: التهدئة جنوباً صارت بعيدة المنال
اللواء: التهدئة جنوباً صارت بعيدة المنال

أفادت مصادر سياسية لصحيفة اللواء، أن "التهدئة على الساحة الجنوبية صارت بعيدة المنال بعد تطور الميدان وتعمد جيش الاحتلال قصف بعلبك"، وأشارت إلى أن "مواصلة إسرائيل تهديداتها للبنان باتت مسألة متواصلة والخشية قائمة من تنفيذها في الوقت الذي يتوقع فيه أن تتحرك القنوات الرسمية والديبلوماسية حيال هذا التصعيد".

ورأت أن "هذه الوقائع الجديدة ترسم علامة استفهام عن المشهد المقبل والمتأتي عن هذه التطورات، مشيرة إلى أن خطة الطوارىء التي سبق وأن وافقت عليها الحكومة في سياق الإحاطة بهذه التطورات لا تزال قائمة ولكن قد يصار إلى تفعيلها عند الحاجة".

إلى ذلك اعتبرت أن مواقف نواب المعارضة من كلام رئيس مجلس التواب بشأن الحوار بات يوحي أن المطلوب هو تصويب التوجه المطلوب بشأن مبادرة تكتل الاعتدال التشاورية.
اللواء: التهدئة جنوباً صارت بعيدة المنال

محليات

صحيفة اللواء

جنوب لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مراسل الجديد: سقوط شهيد على الاقل واصابة اخرين عقب استهداف مسيرة اسرائيلية لسيارة في منطقة الحوش على طريق صور الناقورة
بري للديار: مبادرة كتلة الاعتدال "بعدا بعز شبابها"

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024