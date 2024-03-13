عاجل
الغارة الإسرائيلية في صور استهدفت هادي مصطفى عضو حركة حماس في لبنان
الغارة الإسرائيلية في صور استهدفت هادي مصطفى عضو حركة حماس في لبنان
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
22
o
جبل لبنان
22
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
23
o
الجنوب
22
o
البقاع
20
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
05:35
جريمة مروّعة في حاروف .. ذبح زوجته بالسكين داخل شقة
05:06
كونشرتو من اجل السلام.. عمر حرفوش يعزف البيانو في فرنسا
03:20
كيف تخفف من شعورك بالحموضة في رمضان؟
17:31
دوالي الساقين.. اليكم الأسباب وطرق الوقاية منها
17:19
النميمة بين النساء.. دراسة تكشف الدافع "الحقيقي" وراءها
خاص الجديد
مراسل الجديد: سقوط شهيد على الاقل واصابة اخرين عقب استهداف مسيرة اسرائيلية لسيارة في منطقة الحوش على طريق صور الناقورة
2024-03-13 | 02:43
A-
A+
مراسل الجديد: سقوط شهيد على الاقل واصابة اخرين عقب استهداف مسيرة اسرائيلية لسيارة في منطقة الحوش على طريق صور الناقورة
مقالات ذات صلة
بالفيديو - مسيرة اسرائيلية تستهدف سيارة في منطقة الحوش على طريق صور - الناقورة
مراسلة #الجديد : إصابة شاب بجروح متوسطة نتيجة استهداف مسيرة معادية لسيارة مدنية على طريق عام بنت جبيل
مراسل الجديد: الغارة التي استهدفت منزلا في بلدة الناقورة أدّت الى سقوط شهيد وعدد من الجرحى
مراسل الجديد: سقوط شهيد على الاقل واصابة اخرين عقب استهداف مسيرة اسرائيلية لسيارة في منطقة الحوش على طريق صور الناقورة
خاص الجديد
محليات
الجديد:
الاقل
واصابة
اخرين
استهداف
مسيرة
اسرائيلية
لسيارة
منطقة
الحوش
الناقورة
العودة الى الأعلى
مراسلة الجديد: فرق الانقاذ تعمل على رفع الأنقاض في المبنى المستهدف في منطقة السفري
اقرأ ايضا في خاص الجديد
07:08
مراسلة الجديد: فرق الانقاذ تعمل على رفع الأنقاض في المبنى المستهدف في منطقة السفري
07:08
مراسلة الجديد: فرق الانقاذ تعمل على رفع الأنقاض في المبنى المستهدف في منطقة السفري
06:56
مراسلة الجديد: الغارة الاسرائيلية على بلدة النبي شيت في البقاع استهدفت مبنى مؤلف من 3 طوابق وسط البلدة قرب مرقد السيد عباس الموسوي
06:56
مراسلة الجديد: الغارة الاسرائيلية على بلدة النبي شيت في البقاع استهدفت مبنى مؤلف من 3 طوابق وسط البلدة قرب مرقد السيد عباس الموسوي
2024-03-12
مراسلة الجديد: الغارة الاسرائيلية في سرعين استهدفت منزلاً على الاوتستراد وقد دمر بالكامل
2024-03-12
مراسلة الجديد: الغارة الاسرائيلية في سرعين استهدفت منزلاً على الاوتستراد وقد دمر بالكامل
يحدث الآن
محليات
05:35
جريمة مروّعة في حاروف .. ذبح زوجته بالسكين داخل شقة
محليات
05:32
الغارة الإسرائيلية في صور استهدفت هادي مصطفى عضو حركة حماس في لبنان
عربي و دولي
05:25
سفينة عسكرية يونانية تطلق النار على طائرتين مسيرتين
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2023-12-18
إصابة إسرائيلية في إطلاق نار على سيارة قرب بلدة عطيرت وسط الضفة
2023-07-22
قبلة محمود نصر و ستيفاني عطالله في مسلسل " كريستال " تعرضهما للهـجوم
2023-07-26
أكثر عشر أندية قيمة في كرة القدم العالمية
2023-11-21
خبراء يكشفون لغز كنوز مصرية عثر عليها مدفونة بأسكتلندا
2024-02-23
وصف الشركة بـ"العنصرية المجنونة" لمن وجه ماسك إتهامه؟
2024-01-05
سافر من الجزائر الى فرنسا في عجلات الطائرة .. اليكم كيف وصل!
بالفيديو
بالفيديو
05:06
كونشرتو من اجل السلام.. عمر حرفوش يعزف البيانو في فرنسا
15:02
كتلة الاعتدال ماضية بمبادرتها التشاورية لكنها صائمة عن الكلام
14:51
التصعيد الاسرائيلي يطغى على المشهد السياسي الداخلي
14:32
مقدمة النشرة المسائية 12-03-2024
14:28
النشرة الجوية 12-03-2024
09:28
بالفيديو - صاروخ لم ينفجر في بلدة حراجل في كسروان
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
07:58
نائب يتعرض للضرب أمام قصر العدل .. الفيديو على الرابط التالي:
محليات
07:58
نائب يتعرض للضرب أمام قصر العدل .. الفيديو على الرابط التالي:
محليات
16:46
في عيتا الشعب .. استغل نزوح الاهالي بسبب الحرب وسرق منازلهم قبل اضرام النيران فيها
محليات
16:46
في عيتا الشعب .. استغل نزوح الاهالي بسبب الحرب وسرق منازلهم قبل اضرام النيران فيها
منوعات
11:30
بالفيديو - انتحار جماعي لأفراد من عائلة واحدة
منوعات
11:30
بالفيديو - انتحار جماعي لأفراد من عائلة واحدة
محليات
09:28
بالفيديو - صاروخ لم ينفجر في بلدة حراجل في كسروان
محليات
09:28
بالفيديو - صاروخ لم ينفجر في بلدة حراجل في كسروان
محليات
17:17
بالفيديو - الطيران الاسرائيلي المعادي يخرق جدار الصوت فوق مناطق جنوبية عدة
محليات
17:17
بالفيديو - الطيران الاسرائيلي المعادي يخرق جدار الصوت فوق مناطق جنوبية عدة
محليات
16:23
المركز الوطني للجيوفيزياء في بحنس:هزة أرضية بقوة 3 درجات في جويا - صور
محليات
16:23
المركز الوطني للجيوفيزياء في بحنس:هزة أرضية بقوة 3 درجات في جويا - صور
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024