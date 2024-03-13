الغارة الإسرائيلية في صور استهدفت هادي مصطفى عضو حركة حماس في لبنان

ممثل حركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي لـ #وهلق_شو: المعركة لها علاقة بأهداف أكثر من إستراتيجية ومستقبل الصراع مع الكيان الإسرائيلي وإذا لم يتم وقف إطلاق نار شامل فإن حماس ليست مستعجلة للردّ على الصفقة