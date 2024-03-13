جريمة مروّعة في حاروف .. ذبح زوجته بالسكين داخل شقة





وقعت صباح اليوم جريمة قتل مروعة في منطقة مرج حاروف - النبطية ، عندما أقدم السوري ع.ع. غ ( 38 عاما) على ذبح زوجته ز. ع. ح ( 33 عاما ) بالسكين داخل شقة يقطنها في محلة مرج حاروفوحضرت الى المكان عناصر من القوى الامنية وافيد عن فرار الجاني