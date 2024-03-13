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محليات

كتلة "الاعتدال الوطني" اطلعت دريان على مبادرتها الرئاسية.. ماذا في التفاصيل؟

2024-03-13 | 08:44
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كتلة &quot;الاعتدال الوطني&quot; اطلعت دريان على مبادرتها الرئاسية.. ماذا في التفاصيل؟
كتلة "الاعتدال الوطني" اطلعت دريان على مبادرتها الرئاسية.. ماذا في التفاصيل؟

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان كتلة "الاعتدال الوطني"، وبعد اللقاء تحدث باسم الكتلة النائب احمد الخير فقال: "زيارتنا اليوم لتهنئة سماحته بشهر رمضان المبارك وكانت فرصة للحديث عن كل الأوضاع التي يعاني منها الشعب اللبناني بدءا من الحرب الإسرائيلية على الجنوب والبقاع مرورا بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها اللبنانيين وصولا للفراغ بالمؤسسات اللبنانية لا سيما الشغور بسدة الرئاسة الأولى".

أضاف: "وضعنا كتكتل الاعتدال الوطني سماحته بأجواء المبادرة التي أطلقناها والإيجابية التي رافقت بداية هذه المبادرة والعقبات التي واجهتها مؤخرا، وأكدنا لسماحته أننا نعمل تحت كنف هذه الدار ومع كل الوطنيين في هذا البلد على معالجة هذه العقد التي تواجه هذه المبادرة، على أمل الوصول إلى النقطة المرجوة من خلال اجتماع النواب تحت كنف المجلس النيابي وانتخاب رئيس بأسرع وقت ممكن.

وشددنا على أن هذه الدار ليست فقط مرجعية روحية للطائفة السنية بل هي مرجعية وطنية وصمام أمان للسلم الأهلي في لبنان ".

وتابع: "يجب التأكيد أن هذه المبادرة بالمضمون أخذت موافقة غالبية الأطراف اللبنانية والعقد ابتدأت عندما بدأنا الكلام بالآليات والشكليات وما إلى ذلك من نقاط ولكن لا نرى أن هذه التفاصيل سوف تمنع سعينا و استمرارنا بتحركنا على إنهاء هذا الشغور،  والكتلة اليوم نقطة التقاء بين كل اللبنانيين من خلال هذا اللقاء التشاوري الذي يجب أن يحصل تحت كنف المجلس النيابي ويؤدي بطبيعة الحال الذهاب للمجلس النيابي وانتخاب رئيس للجمهورية من خلال ممارسة النواب واجبهم الدستوري".

 اضاف:"يجب أن نؤكد اليوم أن وجودنا عند سماحة المفتي والدفع  الذي أعطانا إياه والدعم الذي تلقته المبادرة من خلال دعم المجموعة الخماسية وغبطة البطريرك الماروني ومجلس المطارنة الموارنة والدعم الذي أخذناه اليوم من سماحته يؤكد  أن هذه المبادرة مستمرة ونحن مرتكزين بهذه المبادرة على كل الرجال الوطنيين الذين هم فعلا هدفهم خدمة الوطن واللبنانيين وانتشال اللبنانيين من هذا الحرمان وهذا الواقع الاقتصادي".

وختم:" لا نريد الدخول في فترة زمنية بخصوص المبادرة المساعي مستمرة ونأمل خيرا إن شاء الله وإن شاء الله هذا الشهر الكريم يكون كريما على اللبنانيين ويحمل بشرى سارة بإنهاء هذا الشغور بسدة الرئاسة".

واستقبل المفتي دريان اتحاد جمعيات العائلات البيروتية برئاسة محيي الدين كشلي الذي سلمه دعوة للمشاركة في حفل إفطار الاتحاد، وأكد على أهمية التعاون بين المؤسسات الأهلية والجمعيات والمراكز لما يعود بالنفع على بيروت وأهلها.

كما استقبل وفدا من عمدة دار الأيتام الإسلامية برئاسة عارف اليافي الذي سلمه دعوة للمشاركة في حفل إفطار الدار، وكانت مناسبة جرى فيها البحث في الشؤون الرعائية والاجتماعية.

كتلة "الاعتدال الوطني" اطلعت دريان على مبادرتها الرئاسية.. ماذا في التفاصيل؟

محليات

كتلة الإعتدال الوطني

عبد اللطيف دريان

الملف الرئاسي

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