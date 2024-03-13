سلام أحال على القضاء 50 محضر ضبط سطرها مراقبو حماية المستهلك

وقع إشكال بين عائلتين من آل "بريص" و آل "الحلو" في بلدة العمارة عند مفترق بلدة قبة شمرا في عكار، وذلك على خلفية قطع جذع شجرة حيث تطور الإشكال الى اشتباك مسلح نتج عنه قتيل و3 جرحى.

