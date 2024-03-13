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محليات

سلام أحال على القضاء 50 محضر ضبط سطرها مراقبو حماية المستهلك

2024-03-13 | 10:44
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سلام أحال على القضاء 50 محضر ضبط سطرها مراقبو حماية المستهلك
سلام أحال على القضاء 50 محضر ضبط سطرها مراقبو حماية المستهلك

أحال وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام اليوم، 50 محضر ضبط على القضاء سطرها مراقبو مديرية حماية المستهلك في الوزارة، بحق مستوردين ونقاط بيع وأصحاب مولدات ومطاعم وملاحم، بفعل مخالفات مُوثقة للقوانين المرعية التي تحمي حقوق المستهلك وتُجرّم المسّ بلقمة اللبناني والتلاعب بأسعار السلع ونوعيتها.

‏وطالب سلام "القضاء بإنزال أشد العقوبات بحق المخالفين حماية لحقوق اللبنانيين، بما يمنع تجار الأزمات من استغلال الظروف الضاغطة لتحقيق أرباح فاحشة وغير مشروعة".

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