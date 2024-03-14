الانباء الالكترونية: اولى خطوات استرجاع السيادة هي الجلوس على طاولة الحوار

تُشير مصادر صحيفة الانباء الالكترونية، إلى أن "استرجاع السيادة يحتاج إلى خطوات عملية تتخذها كافة الأطراف في هذا السياق، وأولى الخطوات هي الجلوس على طاولة حوار وطرح الملفات كافةً والاتفاق على كافة النقاط، من السلاح والاستراتيجية الدفاعية وصولاً إلى الاستحقاقات".