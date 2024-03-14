الانباء الالكترونية: اولى خطوات استرجاع السيادة هي الجلوس على طاولة الحوار
تُشير مصادر صحيفة الانباء الالكترونية، إلى أن "استرجاع السيادة يحتاج إلى خطوات عملية تتخذها كافة الأطراف في هذا السياق، وأولى الخطوات هي الجلوس على طاولة حوار وطرح الملفات كافةً والاتفاق على كافة النقاط، من السلاح والاستراتيجية الدفاعية وصولاً إلى الاستحقاقات".
لكن المصادر تلفت في الوقت نفسه إلى أن "الوضع الحالي مع استمرار الاشتباكات في الجنوب وقصف إسرائيل في العمق اللبناني لا يسمح بطرح كافة الملفات على الطاولة، كما أن الحوار حول الاستراتيجية الدفاعية وغيرها يحتاج إلى رئيسٍ للجمهورية، وبالتالي من الضروري إنجاز الاستحقاقات وانتظار الوقت المناسب".