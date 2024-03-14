بوحبيب اتهم ميقاتي بالتعدي على دوره كوزير للخارجية: لا يراعي أنّنا في بلد تعدّدي

قال وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب، إنّ "المبعوث الأميركي آموس هوكستين لا يحبّ التعاطي مع وزارة الخارجيّة اللبنانيّة، وسجّل عتباً شديداً على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لأنّه لم يتّخذ موقفاً من ذلك".



واتهم بوحبيب ميقاتي بالتعدّي على دوره كوزير خارجيّة، من خلال محاولاته المتكرّرة لاختصار صلاحيات الوزارة بشخصه، قائلاً: "إنّ ميقاتي لا يراعي أنّنا في بلد تعدّدي، ومسيحياً أنا لا أقبل تصرفاته كونه يمسّ بأرفع منصب مسيحي، وشرح أنّ رئيس الحكومة يتعمّد لقاء الموفدين الدوليين بمفرده، وحتى عندما يسافر خارج لبنان، يطلب من السفراء المعتمدين في الدول التي يكون فيها تركه بمفرده بعد اخذ الصورة التذكارية، وأكّد وجود سوء تفاهم فيما خصّ سياسة لبنان الخارجية، واستشهد بما جرى خلال زيارة وزير خارجية قبرص إلى لبنان، وقال أنا لا أعرف ماذا قال له ميقاتي، وميقاتي لا يعرف ماذا قلت له أنا".



وأوحى بو حبيب خلال المقابلة التلفزيونية، أنّ "العلاقة بينه وبين رئيس مجلس النواب نبيه برّي سالكة، من خلال قوله إنّه وبرّي مع تطبيق القرار 1701 بشكل واضح، ولكن هناك خلاف في وجهات النظر مع ميقاتي الذي يتخوّف من حرب".



وفي سياق متّصل، استبعد الوزير بو حبيب أن تشنّ إسرائيل حرباً بريّة على لبنان لأنّها تعرف بأنّ هكذا حرب لن تكون نزهة بالنسبة لها، وتوقّع أن تطول حرب الاستنزاف التي تشنّها إسرائيل عبر مسيّراتها.



هذا وتمسّك بو حبيب برفضه السابق انصاف الحلول من خلال تجاهل او اغفال موضوع انسحاب اسرائيل من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا لانها بمثابة هديّة مجانيّة لإسرائيل، وتؤدي الى تجدد الصراع لاحقا، وأجرى ربطاً بين سحب "حزب الله" عناصره المنشرة في المناطق الحدودية ، وقرار شركات النفط فيما خصّ التنقيب عن الغاز، وقال إنّ قرارها سياسي وليس تقنياً، وإذا ابتعد "حزب الله" عشرة كيلومترات عن الحدود تتغيّر النتائج.



وفي السياق ذاته، قال بو حبيب أنا مع موقف الرئيس ميشال عون من وحدة الساحات، ولكنّي أتعامل مع الأمر الواقع.



كذلك اكد الوزير بوحبيب على أهمية زيادة عديد الجيش ومده بالعتاد من خلال مساعدة الدول المعنية كي يتمكن من تعزيز انتشار ه اكثر جنوب الليطاني.

هذا وتحدّث بو حبيب عن مؤامرة على لبنان فيما يخصّ ملف النزوح السوري، إلاّ أنّه اعتبر بأنّه لا يمكن فتح أبواب البحر جهاراً، وقال إنّه على المستوى الشخصي مع "قبة باط"، ولكن الأجهزة الأمنية لديها حسابات مختلفة.



أمّا رئاسياً، فقد توقّع بو حبيب ألاّ يصار إلى انتخاب رئيس للجمهورية إلاّ بتوافق الاطراف اللبنانية على تسوية داخلية، والخارج لا يستطيع فرض رئيس إنما بإستطاعته الضغط لانتخاب الرئيس.