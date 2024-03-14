ميقاتي بصدد الدعوة لجلسة لمجلس الوزراء للبحث في جدول اعمال من 27 بندا .. التفاصيل على الرابط:

أعلن الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بصدد الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء للبحث في البنود المتعلقة بالمواضيع الضرورية المبينة في الجدول المرفق اعلاه.