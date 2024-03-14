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مراسلة الجديد: الطيران الحربي الاسرائيلي يغير على بلدة الناقورة مستهدفا احد منازلها وقد توجهت سيارات الاسعاف الى المكان
2024-03-14 | 08:42
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مراسلة الجديد: الطيران الحربي الاسرائيلي يغير على بلدة الناقورة مستهدفا احد منازلها وقد توجهت سيارات الاسعاف الى المكان
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