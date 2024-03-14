ميشال معوّض: 14 آذار هي في الأساس إرادة شعب ناضل لتحرير لبنان

كتب النائب ميشال معوّض عبر منصة "إكس": #١٤_آذار تجربة علّمتنا أن مواجهة #الاحتلالات ومشاريع #الهيمنة واسترجاع #السيادة لن يتحقّق إلّا عبر تكوين قوة وازنة جامعة وعابرة للطوائف تحت العلم اللبناني. كما وأثبتت هذه التجربة عن وجود ارتباط عضوي بين معركتي السيادة والاصلاح، فلا سيادة كاملة من دون عبور فعلي إلى الدولة، ولا امكانية لأي إصلاح جدّي في ظلّ الهيمنة والوصاية على قرار الدولة ومؤسساتها.

فلنتعلم من هذه التجربة بانجازاتها واخفاقاتها، ولنتخطَّ الاختلافات والخصوصيات لتكوين اطار جامع وعابر للمناطق والطوائف، عنوانه استعادة الدولة وسيادتها وتحرير قرارها من هيمنة السلاح ووصاية الممانعة. ولنتنافس من فيما بعد تحت سقف الدستور ونظامنا الديمقراطي حول رؤى الاقتصاد والحوكمة وتطوير النظام والإصلاح.