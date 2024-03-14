بولا يعقوبيان: ناشطة تتعرض للضرب أمام قصر العدل

كتبت النائبة بولا يعقوبيان عبر منصنة "إكس": الناشطة والمناضلة علا حركة، تمّ التعدّي عليها بالضرب أمام قصر العدل من قبل من يُفترض أن يحميها.

أثبتت علا أن الثورة أنثى، كلّ الثوّار بيعرفوها لأن ولا يوم تركتهم، الكتف عالكتف معهم بكلّ المواجهات.

ما زالت عم تعاني وتتحمّل وجع الهراوة يللي انضربت فيها لمّا كانت عم تحمي شاب عم ينضرب.

أكيد علا متل ما منعرفها رح تكمّل النضال متلها متل كلّ المناضلين. يللي بلّش من ١٧ تشرين ما لازم ينتهي وما لازم نيأس ولا نخاف.

كرمال التضحيات كلها يلّلي تقدّمت، بدنا نكمّل لنوصل للبنان الوطن الحقيقي وهالشي ما بيصير غير ما نتوحّد لنواجه البلطجة بعزيمة وقوّة وإصرار.