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محليات

"رويترز"| نصرالله التقى قاآني: سنقاتل بمفردنا ولن نجرّ إيران للحرب

2024-03-15 | 06:51
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&quot;رويترز&quot;| نصرالله التقى قاآني: سنقاتل بمفردنا ولن نجرّ إيران للحرب
"رويترز"| نصرالله التقى قاآني: سنقاتل بمفردنا ولن نجرّ إيران للحرب

"رويترز" تكشف عن لقاء جمع بين نصرالله وقاآني في شباط الماضي للبحث وتقييم مسار الحرب على غزة وانعكاسها على الوضع في المنطقة

نقلت وكالة "رويترز" عن سبعة مصادر قولها إنه وسط الهجوم الذي تتعرض له حركة حماس في غزة، زار قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني بيروت في شباط الماضي لبحث المخاطر التي قد تنشأ إذا استهدفت "إسرائيل" حزب الله بعد ذلك.

وذكرت المصادر أن قاآني اجتمع في شباط مع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله للمرة الثالثة على الأقل منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول .

وأضافت المصادر، وفق "رويترز"، أن الحديث تحول إلى احتمال أن تشن "إسرائيل" هجوما شاملا في لبنان.

الى ذلك قال ثلاثة مصادر، وهم بحسب "رويترز"، إيرانيون من الدائرة الداخلية للسلطة، إن مثل هذا التصعيد قد يضغط على إيران للرد بقوة أكبر مقارنة بما فعلته حتى الآن منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وأشارت جميع المصادر إلى أنه في الاجتماع الذي لم يعلن عنه سابقا، طمأن نصر الله قاآني بأنه لا يريد أن تنجر إيران إلى حرب مع إسرائيل أو الولايات المتحدة وأن حزب الله سيقاتل بمفرده.

وقال نصر الله لقاآني، بحسب ما اشار مصدر ايراني مطلع على المباحثات:  "هذه هي معركتنا".

"رويترز"| نصرالله التقى قاآني: سنقاتل بمفردنا ولن نجرّ إيران للحرب

محليات

نصر الله

غزة

قآاني

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Aljadeed
رويترز : نصر الله أبلغ قآني بأنه لا يريد جر طهران الى حرب مع إسرائيل وأن حزب الله سيقاتل بمفرده في حال اندلعت حرب واسعة مع اسرائيل

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