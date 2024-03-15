عاجل
مجلس الشيوخ الأميركي: لن نسرع المصادقة على مشروع حظر تيك توك أو بيعه الذي رفع من النواب الأمر قد يستغرق أشهرا
مجلس الشيوخ الأميركي: لن نسرع المصادقة على مشروع حظر تيك توك أو بيعه الذي رفع من النواب الأمر قد يستغرق أشهرا
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
16
o
جبل لبنان
16
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
17
o
الجنوب
16
o
البقاع
8
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
09:56
بالفيديو.. امرأة تشعل النار في مركز اقتراع بـ موسكو
09:36
شاهد - بوتين يُضحك ضابطة روسية: الزي العسكري يليق بك كثيراً
06:48
قضية زياد برجي واليسا الى الواجهة من جديد.. اليكم التفاصيل
03:38
قتل شريكته من اجل "عشيقة وهمية"!
16:12
بالفيديو - رجل يعلق بسيارته المحطمة لمدة أسبوع ... وصدفة انقذته
محليات
بالصورة - مزار سيّدة لبنان - حريصا يحذّر من "تحريض وفتن ونعرات"
2024-03-15 | 08:55
A-
A+
بالصورة - مزار سيّدة لبنان - حريصا يحذّر من "تحريض وفتن ونعرات"
صدر عن إدارة مزار سيدة لبنان - حريصا البيان التالي:
مقالات ذات صلة
مصادر الجديد: قرأت مصادر ديبلوماسية الرد اللبناني على الورقة الفرنسية بايجابية لاتخاذه مسلكاً رسمياً عبر الحكومة اللبنانية
رويترز: إسماعيل قاآني التقى نصرالله في بيروت على الأقل ثلاث مرات منذ بدء حرب غزة وبحثا خلال لقاءاتهما الثلاثة إمكانية شن إسرائيل هجوما واسعا على لبنان
لبنان سلم رده الرسمي على الورقة الفرنسية.. ماذا جاء فيه؟
بالصورة - مزار سيّدة لبنان - حريصا يحذّر من "تحريض وفتن ونعرات"
محليات
مزار حريصا
بلدية حريصا
لبنان
العودة الى الأعلى
فرع جديد لـOMT في هذه المنطقة
"رويترز"| نصرالله التقى قاآني: سنقاتل بمفردنا ولن نجرّ إيران للحرب
اقرأ ايضا في محليات
14:21
معلومات الجديد: كتلة الاعتدال مستمرة في مبادرتها لكنها لن تبدأ جولتها الثانية قبل الحصول على الاجوبة التي تنتظرها من حزب الله والمرده والوفاق الوطني
14:21
معلومات الجديد: كتلة الاعتدال مستمرة في مبادرتها لكنها لن تبدأ جولتها الثانية قبل الحصول على الاجوبة التي تنتظرها من حزب الله والمرده والوفاق الوطني
14:19
مصادر الجديد: قرأت مصادر ديبلوماسية الرد اللبناني على الورقة الفرنسية بايجابية لاتخاذه مسلكاً رسمياً عبر الحكومة اللبنانية
14:19
مصادر الجديد: قرأت مصادر ديبلوماسية الرد اللبناني على الورقة الفرنسية بايجابية لاتخاذه مسلكاً رسمياً عبر الحكومة اللبنانية
14:14
معلومات الجديد: سفراء الخماسية يستكملون جولتهم الثلاثاء ويلتقون جنبلاط في كليمنصو
14:14
معلومات الجديد: سفراء الخماسية يستكملون جولتهم الثلاثاء ويلتقون جنبلاط في كليمنصو
يحدث الآن
عربي و دولي
15:50
مجلس الشيوخ الأميركي: لن نسرع المصادقة على مشروع حظر تيك توك أو بيعه الذي رفع من النواب الأمر قد يستغرق أشهرا
عربي و دولي
15:42
واشنطن تفرض عقوبات على سفن شحن السلع الإيرانية للحوثيين وفيلق القدس.. للتفاصيل:
عربي و دولي
15:07
"ألقى خطاباً جيداً".. أول تعليق من بايدن على خطاب شومر
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2024-03-14
هزة أرضية بقوة 5.3 درجات في هذه المنطقة!
2023-06-13
حمو بيكا بعد اغراق زوجته بالذهب: بعت ورثتها
2023-08-03
بعد بوفون .. لاعبان خاضا مونديال 1998 لا يزالان في الملعب
07:55
الإنتخابات الروسية.. آلية التصويت وأبرز المرشحين
2024-03-11
بالفيديو - لحظة الإعتداء الإسرائيلي على دورس - بعلبك
2023-08-18
النائب بلال عبد الله لـ"الجديد": نحن في الحزب التقدمي الاشتراكي مع انتظام عمل المؤسسات الدستورية وضد التعطيل وعلينا ان نتحمل جميعا المسؤولية الوطنية
بالفيديو
بالفيديو
14:03
مقدمة النشرة المسائية 15-03-2024
14:02
النشرة الجوية 15-03-2024
2024-03-14
المشهد السياسي | مصادر حكومية لـ الجديد : هوكستين ما حابو لبوحبيب.. شو منعمل ؟
2024-03-14
النشرة الجوية 14-03-20247
2024-03-14
مقدمة النشرة المسائية 14-03-2024
2024-03-14
رسميا..الفاتيكان يعلن تطويب البطريرك اسطفان الدويهي ... لمتابعة الاجواء مباشرة من زغرتا
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
منوعات
16:12
بالفيديو - رجل يعلق بسيارته المحطمة لمدة أسبوع ... وصدفة انقذته
منوعات
16:12
بالفيديو - رجل يعلق بسيارته المحطمة لمدة أسبوع ... وصدفة انقذته
محليات
08:55
بالصورة - مزار سيّدة لبنان - حريصا يحذّر من "تحريض وفتن ونعرات"
محليات
08:55
بالصورة - مزار سيّدة لبنان - حريصا يحذّر من "تحريض وفتن ونعرات"
عربي و دولي
08:13
مقترح جديد للهدنة في غزة.. رويترز تكشف تفاصيله
عربي و دولي
08:13
مقترح جديد للهدنة في غزة.. رويترز تكشف تفاصيله
عربي و دولي
09:51
نتنياهو يقرّ خطة عسكرية للهجوم على رفح
عربي و دولي
09:51
نتنياهو يقرّ خطة عسكرية للهجوم على رفح
محليات
06:41
رويترز : نصر الله أبلغ قآني بأنه لا يريد جر طهران الى حرب مع إسرائيل وأن حزب الله سيقاتل بمفرده في حال اندلعت حرب واسعة مع اسرائيل
محليات
06:41
رويترز : نصر الله أبلغ قآني بأنه لا يريد جر طهران الى حرب مع إسرائيل وأن حزب الله سيقاتل بمفرده في حال اندلعت حرب واسعة مع اسرائيل
محليات
13:59
مسيرة في المختارة غداً.. والسبب؟
محليات
13:59
مسيرة في المختارة غداً.. والسبب؟
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024