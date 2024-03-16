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محليات

ماذا في أسرار الصحف؟

2024-03-16 | 02:16
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ماذا في أسرار الصحف؟
ماذا في أسرار الصحف؟

"الجمهورية": هيئة نقابية تنوي التحرك في الشارع قريبا ... السبب؟

النهار

 

وزعت في زحلة رسائل من سجين يثار حوله ضجيج ونشطت حملة دفاع عنه في وسائل اعلام بقاعية

 

لوحظ أن مرافقي وزير الاقتصاد خلال جولته على السوبرماركت كانوا يلبسون أقنعة سوداء لاخفاء وجوههم من دون اتضاح الاسباب.

 

لفت أن بعض الأحزاب التي كانت مشاركة في تحالف 14 آذار، لم تصدر أي بيان في شأن هذه المناسبة

 

يتردد ان ثمة استياء لدى جمهور “حزب الله” من ضآلة المساعدات التي توزع حتى تاريخه على النازحين وعلى المتضررة منازلهم.

 

ثمة لقاءات تقوم بها أطراف سياسية فاعلة داخلياً وخارجياً، تجري مع رئيس جمهورية سابق، ومن خلاله تبلّغ رسائل لصهره حول أكثر من ملف مطروح على بساط البحث.

 

نداء الوطن

 

يتردّد أنّ مواصلة نائب شمالي مهاجمة وزير الداخلية بسام مولوي، تتّصل بموقف الأخير من الاستحقاق الرئاسي.

 

يقال إنّ جهة سياسية شمالية تدفع باتجاه منح شركة Wish Money خدمة المحفظة الإلكترونية ضمن عقد بالتراضي.

 

تواصل مرجع روحيّ مع دولة أوروبية تتابع الشأن اللبناني، فكان موقف الدولة بضرورة التروّي في هذه المرحلة لأنّ ما يطبخ للمنطقة ليس بسيطاً.

 

الجمهورية

تنوي هيئة نقابية التحرك في الشارع قريبا على خلفية تجاهل تصحيح واقع نقدي ومالي يطال شريحة كبيرة من اللبنانيين

 

لم يصل النقاش بين مرجعين ماليين حتى الآن إلى توافق على رقم محدد لرفع الظلم عن مئات الآلاف من اللبنانيين، على رغم نيّتهما الإيجابية

 

أكد رئيس حزب بارز أنه سيشارك في كل الجلسات الانتخابية ولن يساهم في تعطيل النصاب مهما كانت النتيجة.

 

 

اللواء

زودت دولة كبرى على خط المساندة بأسلحة صاروخية تمتلكها دول قليلة العدد من شأنه أن يغيّر مسار المواجهات الجارية في البحر!

 

بدأ التحضير لخطوات عملية على الصعيد المصرفي، سواء لجهة الدمج أو تصفية بعض المصارف الصغرى.

 

سفيرة دولة غربية تصاب بنوبات غضب في معرض التعليق على القصف الإسرائيلي المتكرر للمدنيين الآمنين لأخذ الحصص الغذائية؟!

ماذا في أسرار الصحف؟

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