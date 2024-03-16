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محليات

مصادر "الخماسية" لـ "الجمهورية": لا مهلة زمنية محددة للمهمة واللقاءات مفتوحة

2024-03-16 | 02:27
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مصادر &quot;الخماسية&quot; لـ &quot;الجمهورية&quot;: لا مهلة زمنية محددة للمهمة واللقاءات مفتوحة
مصادر "الخماسية" لـ "الجمهورية": لا مهلة زمنية محددة للمهمة واللقاءات مفتوحة

مصادر اللجنة الخماسية لـ"الجمهورية" اكدت انها لم تضع سقفاً لتحركها او حَددت لمهمتها مهلة زمنية، فهي تتصدى لمهمة معينة جوهرها مساعدة اللبنانيين على انتخاب رئيس للجمهورية

قالت مصادر اللجنة الخماسية لصحيفة "الجمهورية" انّ مساعي اللجنة ستتواصل لتوفير الدعم للبنان لإنجاز استحقاقه الدستوري وانتخاب رئيس للجمهورية.

ورداً على سؤال قالت المصادر: نحن متفائلون من الاساس، فما نقوم به منطلِق من حرصنا على مصلحة لبنان واستقراره. وقلنا بوضوح اننا نعلّق املا كبيرا على ان يتجاوب اللبنانيون مع الجهود القائمة ويختاروا رئيس جمهورية يعبّر عن تطلعاتهم، وكما سبق أكدت اللجنة انها ليست في موقع الانحياز الى اي مرشح او الاعتراض او رفض اي مرشح.

وردا على سؤال آخر، قالت المصادر : "انّ اللجنة الخماسية لم تضع سقفاً لتحركها او حَددت لمهمتها مهلة زمنية، فهي تتصدى لمهمة معينة جوهرها مساعدة اللبنانيين على انتخاب رئيس للجمهورية، واللجنة ماضية في تأدية هذا الدور، واللقاءات مفتوحة".

وعن الطروحات الرامية الى فصل ملف رئاسة الجمهورية عن ملف الامن في الجنوب، قالت المصادر: "ما نتمناه هو ان تحلّ كل المسائل في لبنان دفعة واحدة، وبالتالي لا ضَير أبداً إن تمّ حسم ملف قبل آخر او حَسمهما معاً. المهم ان يتحقق ما يؤمّن المصلحة والفائدة للبنان."

مصادر "الخماسية" لـ "الجمهورية": لا مهلة زمنية محددة للمهمة واللقاءات مفتوحة

محليات

اللجنة الخماسية

الانتخابات الرئاسية

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