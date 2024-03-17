جان عزيز : الحزب يرى نفسه أكبر من لبنان

أشار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى أنّ "مكمن الأزمة السياسية عندنا مخالفة الدستور الذي هو مقدّس في العالم كله ولا يُمس، فالدستور هو فخر الأوطان وملجأ المواطن"، متسائلاً: "كيف يمكن مخالفة الدستور وعدم انتخاب رئيس؟ بانتخابه تعود الثقة بلبنان ومؤسساته".

