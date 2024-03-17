ارسلان: من الواجب تحكيم لغة العقل والمنطق والمحافظة على الهدوء والاستقرار في الجبل كما في كل لبنان
أكد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان أن "الإشكال الذي حصل بين مجموعة من شبان بلدتي عرمون وعيتات في جامعة البلمند - سوق الغرب منذ أشهر، حادثة أليمة يجب أن تطوى على الصعد كافة، ومن الواجب اليوم في هذه الظروف تحكيم لغة العقل والمنطق، والمحافظة على الهدوء والإستقرار في الجبل كما في كل لبنان، متوجهاً بالشكر إلى كل الخيّرين الذين ساهموا في تحقيق هذه المصالحة والتقارب بين الجانبين".
كلام أرسلان جاء إثر لقائه وفداً من فعاليات وأبناء بلدتي عرمون وعيتات خلال استقبالاته الأسبوعية في السراي الأرسلانية في الشويفات، شكره على وساطته في حلّ الإشكال، وشارك في الوفد إلى جانب مشايخ وفعاليات البلدتين، مسؤول العلاقات الخارجية في الحزب محمد المهتار، رئيس بلدية عيتات السابق صلاح التيماني ومختار البلدة غسّان التيماني ومختار عرمون نديم المهتار، والمحامي بسام المهتار، بحضور رئيس دائرة الغرب وليد العياش، رئيس وحدة عيتات خالد التيماني وعرمون بيان الجرهري.