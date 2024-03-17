ارسلان: من الواجب تحكيم لغة العقل والمنطق والمحافظة على الهدوء والاستقرار في الجبل كما في كل لبنان

أكد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان أن "الإشكال الذي حصل بين مجموعة من شبان بلدتي عرمون وعيتات في جامعة البلمند - سوق الغرب منذ أشهر، حادثة أليمة يجب أن تطوى على الصعد كافة، ومن الواجب اليوم في هذه الظروف تحكيم لغة العقل والمنطق، والمحافظة على الهدوء والإستقرار في الجبل كما في كل لبنان، متوجهاً بالشكر إلى كل الخيّرين الذين ساهموا في تحقيق هذه المصالحة والتقارب بين الجانبين".