بالفيديو - استغل الأوضاع الأمنية في الجنوب للتعدي على مجرى نهر الليطاني والمصلحة تزيلها بجرافة

بعد استغلال احد الاشخاص الأوضاع الأمنية في الجنوب لإقامة تعديات على مجرى نهر الليطاني في منطقة القاسمية العقارية ، باشرت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني اشغال ازالة التعديات والمتمثلة بردم مساحة من النهر و ضمها الى عقاره. pic.twitter.com/njzApqZ5Y8