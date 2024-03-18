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السفير المصري علاء موسى بعد لقاء سفراء اللجنة الخماسية بري في عين التينة: التأكيد على المساعي لانتخاب رئيس للجمهورية والعمل على تشكيل وجهة نظر موحدة لانتخاب الرئيس
2024-03-18 | 06:51
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السفير المصري علاء موسى بعد لقاء سفراء اللجنة الخماسية بري في عين التينة: التأكيد على المساعي لانتخاب رئيس للجمهورية والعمل على تشكيل وجهة نظر موحدة لانتخاب الرئيس
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سفراء الخماسية في ضيافة بري.. والسفير المصري يعلّق
مراسل #الجديد :سفراء اللجنة الخماسية يلتقون رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة
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