حزب الله: استهدفنا مواقع رويسة القرن وزبدين وبياض بليدا وتجمعا لجنود العدو في تلة الطيحات

وطنية - اعلنت "المقاومة الاسلامية" في بيان، انه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدونا عند الساعة 05:00 من مساء اليوم الاثنين 18-03-2024، موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".
واعلنت انه "عند الساعة 05:02 من مساء اليوم الاثنين 18-03-2024 استهدفت تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية وتمت إصابته مباشرة".
كذلك استهدفت "عند الساعة 05:30 من مساء اليوم الاثنين 18-03-2024 موقع بياض بليدا بقذائف المدفعية وأصابته مباشرة".
و"عند الساعة 05:05 من مساء اليوم الاثنين 18-03-2024 استهدفت موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وتمت أصابته مباشرة".