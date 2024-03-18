حزب الله: استهدفنا مواقع رويسة القرن وزبدين وبياض بليدا وتجمعا لجنود العدو في تلة الطيحات





وطنية - اعلنت "المقاومة الاسلامية" في بيان، انه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‏والشريفة، ‏استهدف مجاهدونا عند الساعة 05:00 من مساء اليوم ‏الاثنين 18-03-2024، موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".



واعلنت انه "عند الساعة 05:02 من مساء اليوم ‏الاثنين 18-03-2024 استهدفت تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية وتمت إصابته مباشرة".‏ ‏



كذلك استهدفت "عند الساعة 05:30 من مساء اليوم ‏الاثنين 18-03-2024 موقع بياض بليدا بقذائف المدفعية وأصابته مباشرة".‏ ‏



و"عند الساعة 05:05 من مساء اليوم ‏الاثنين 18-03-2024 استهدفت موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وتمت أصابته مباشرة".‏ ‏

