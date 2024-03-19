النهار: لا بلورة لخارطة الطريق حتى اللحظة

أكدت مصادر سفراء مجموعة الدول الخماسية لصحيفة النهار، أنه "حتى اللحظة لم تتمّ بلورة خريطة الطريق، وأن هدف الجولة الجديدة للسفراء هو التثبّت من استعداد القوى السياسية للانخراط في العملية السياسية أولاً"، لكنّها استطردت قائلة: "إن ركيزتها التوافق".