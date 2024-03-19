النهار: لا بلورة لخارطة الطريق حتى اللحظة
أكدت مصادر سفراء مجموعة الدول الخماسية لصحيفة النهار، أنه "حتى اللحظة لم تتمّ بلورة خريطة الطريق، وأن هدف الجولة الجديدة للسفراء هو التثبّت من استعداد القوى السياسية للانخراط في العملية السياسية أولاً"، لكنّها استطردت قائلة: "إن ركيزتها التوافق".
وبحسب المصادر نفسها، فإن سفراء الخماسية يقومون بدور المسهّل للتواصل بين الأفرقاء السياسيين، وهناك مؤشرات إيجابية من اللقاءات السابقة.
وعن اختلاف وجهات النظر اللبنانية حول من يترأس الحوار، أجابت المصادر الديبلوماسية أن "دور الخماسية هو تقريب وجهات النظر، والمساعدة في استعادة الثقة المتبادلة وليس إقناع أيّ طرف بمواقف الطرف الآخر".