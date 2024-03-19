كيف سيكون الطقس خلال الايام المقبلة؟

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "منخفضًا جوّيًّا مصحوبًا بكتل هوائيّة باردة نسبيًّا، يؤثّر على ​لبنان​ والحوض الشّرقي للمتوسّط، ممّا يؤدّي إلى طقس متقلّب وماطر بغزارة أحيانًا، مع رياح شديدة وثلوج على المرتفعات حتّى بعد ظهر يوم غد الأربعاء حيث ينحسر تدريجيًّا.



ومن المتوقّع أن تتأثّر المنطقة مجدّدًا بمنخفض جوّي آخر أكثر برودة مركزه البحر الأسود، اعتبارًا من بعد ظهر يوم الخميس، ويكون مصحوبًا بأمطار وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة، حيث تتساقط الثلوج وتلامس الـ1500 متر نهار الجمعة؛ ويستمرّ حتّى نهاية الأسبوع حيث ينحسر تدريجيًّا"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل درجات الحرارة لشهر آذار يتراوح بين 13 و22 درجة مئويّة في بيروت، بين 11 و20 درجة في طرابلس، وبين 6 و17 درجة مئويّة في زحلة".

وأوضحت في نشرتها الصّباحيّة، أنّ "الطقس المتوقّع في لبنان اليوم الثّلثاء غائم جزئيًّا إلى غائم أحيانًا، مع ضباب على المرتفعات، وانخفاض بدرجات الحرارة الّتي تصبح دون معدّلاتها الموسميّة، وتتساقط أمطار متفرّقة تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة ببرق ورعد خاصّةً في المناطق الجنوبيّة. تنشط الرياح وتشتدّ أحيانًا لتصل لحدود الـ65 كلم/س خاصّةً شمال البلاد، مع ارتفاع في موج البحر، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر وما فوق، تخفّ حدّة الأمطار خلال اللّيل، مع حدوث انفراجات واسعة".



ولفتت دائرة التّقديرات، إلى أنّ "الطّقس المتوقّع غدًا الأربعاء غائم، مع ضباب على المرتفعات، وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، وتتساقط أمطار متفرّقة فترة قبل الظّهر، مع اشتداد بسرعة الرّياح لحدود الـ70 كلم/س خاصّةً شمال البلاد؛ وارتفاع موج البحر. وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق، على أن تخف حدّة الأمطار تدريجيًّا اعتبارًا من بعد الظّهر؛ وتنحسر تدريجيًّا خلال اللّيل".



وبيّنت أنّ "الطقس المتوقّع الخميس غائم جزئيًّا، مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة الّتي تعود إلى معدّلاتها الموسميّة، ويتحوّل تدريجيًّا اعتبارًا من بعد الظّهر إلى غائم، مع اقتراب المنخفض الجوّي المصحوب بكتل هوائيّة باردة. كما تتساقط أمطار متفرّقة تشتدّ غزارتها أحيانًا ليل الخميس/ الجمعة، مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة تصل سرعتها إلى 65 كلم/س خاصّةً في المناطق الشّماليّة، مع ارتفاع في موج البحر؛ وتتساقط الثّلوج على ارتفاع 1600 متر".



كما أفادت بأنّ "الطّقس المتوقّع يوم الجمعة غائم إجمالًا، مع ضباب على المرتفعات، وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة الّتي تصبح دون معدّلاتها بحدود الـ5 درجات على السّاحل. وتتساقط أمطار متفرّقة تكون غزيرة أحيانًا، مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثّلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق".



وأضافت الدّائرة أنّ "الرّياح السّطحيّة جنوبيّة غربيّة ناشطة أحيانًا، سرعتها بين 20 و55 كم/س، الانقشاع متوسّط على السّاحل ويسوء على المرتفعات بسبب الضّباب، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 65 و85%، حال البحر مائج إجمالًا؛ وحرارة سطح المياه 19 درجة مئويّة".