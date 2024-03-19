رسائل للمستفيدين من برنامج "أمان" تصل الى الهواتف .. ووزارة الشؤون تحذّر: "لا تنقروا على اي رابط"

تلقّى بعض المستفيدين من برنامج أمان رسالة تطلب منهم ملئ إستبيان عبر رابطٍ معيّن. وعليه، تؤكّد وزارة الشؤون الإجتماعية بأن لا علاقة لها بهذه الرسائل، وتطلب من الجميع عدم النقر على الرابط الموجود في الرسالة. ⚠️تنبيه⚠️

تلقّى بعض المستفيدين من برنامج أمان رسالة تطلب منهم ملئ إستبيان عبر رابطٍ معيّن. وعليه، تؤكّد وزارة الشؤون الإجتماعية بأن لا علاقة لها بهذه الرسائل، وتطلب من الجميع عدم النقر على الرابط الموجود في الرسالة. pic.twitter.com/HSJeD4hkaU — وزارة الشؤون الإجتماعية (@mosalebofficial) March 19, 2024