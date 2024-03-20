نداء الوطن: تفاؤل الخماسية يعود الى جملة من المعطيات المرتبطة بالداخل والإقليم

قال مصدر واسع الاطلاع لصحيفة نداء الوطن، أنّ "تفاؤل الخماسية يعود الى جملة من المعطيات المرتبطة بالداخل والإقليم، إنما هذا لا يعني أنّ الرئاسة قريبة كونها تحتاج الى تجاوز الكثير من العقبات، ووضوح طبيعة موقف الدول المؤثّرة في القرار اللبناني الذي لم يغادر عتبة الغموض البنّاء".