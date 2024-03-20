الأخبار: الحكومة ستصرف ما قيمته 20 ألف دولار لعائلة كلّ شهيد جراء الإعتداء الإسرائيلي



اشارت صحيفة "الأخبار" الى أنه نُقل عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التزام الحكومة صرف تعويضات للمتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب، وأنّ العمل جارٍ على تأمين الأموال اللازمة وتحديد آليّة صرفها بعد توقف الحرب، وفور إنجاز مجلس الجنوب عملية المسح التي أوقفها بعد عودة القتال إثر هدنة 24 تشرين الثاني الماضي، على أن ينسّق المجلس هذا الملف مع الهيئة العليا للإغاثة.

ولفتت الى ان الحكومة ستصرف ما قيمته 20 ألف دولار لعائلة كلّ شهيد، و40 ألف دولار أميركي لكلّ وحدة سكنية دُمّرت بالكامل، على أن يصار إلى وضع آليات لتحديد بدل عن الأضرار الجزئية التي أصابت المساكن والمتاجر والمنشآت العامة والخاصة.