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محليات

أسرار الصحف ليوم الخميس 21-3-2024

2024-03-21 | 02:31
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أسرار الصحف ليوم الخميس 21-3-2024
أسرار الصحف ليوم الخميس 21-3-2024

النهار

يستمر وزير إعلام أحد الأحزاب في التحامل على اللبنانيين من كل نوع مما يسيء إلى علاقة الحزب الذي ينتمي إليه بشرائح مختلفة. وحادثة الاساءة تتكرر معه مراراً ما يضطره الى الاعتذار من محازبيه دون غيرهم خوفاً من خسارة موقعه.

لجأ وزير إلى إحدى محطات التلفزة لتبرئة ساحته من اخبار تدوال بها اكثر من مسؤول في الدولة ولم يعرف سبب تبرع المحطة بالدفاع عنه.

اهدى وزير الخارجية الوصيفة الاولى لملكة جمال العالم جواز سفر خاصاً تصدره الخارجية اللبنانية دون غيرها من الوزارات في العالم الذي بات يتشدد في الاجراءات مع حامليه.

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الجمهورية

عُقد لقاء غير معلن بين شخصية عربية ومسؤول حزبي، تمحور فيه البحث حول مسألة عالقة.

سُئل مسؤول كبير عن الهجومات المتتالية عليه فقال: انا صائم هذه الايام.

اعتبرت شخصية نيابية في مجلس خاص انّ إحدى المبادرات المطروحة لمعالجة مأزق سياسي باتت بحكم المنتهية ولو لم يعلن عن ذلك رسمياً.

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اللواء

تُبدي سفيرة دولة كبرى ليونة ملحوظة مع محدّثيها بصرف النظر عن الانتماء الحزبي والسياسي لأي منهم.

يشكك مسؤول مالي سابق بما سيصدر من معلومات أو تقارير مالية عن السلطات النقدية ويرى فيها تجاوزاً عن الواقع الحقيقي!

 تصف دوائر الاعلام الاسرائيلي قصف المدنيين في القرى اللبنانية باستهداف «البنية التحتية لحزب الله».

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نداء الوطن

يرفض وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار تلبية طلبات أي مرجعية إن كانت لا تصبّ في مصلحة «التيار الوطني الحر» الإنتخابية. ويرد على المراجعات حول إمكانية التعاون في برامج أو مشاريع إجتماعية: بدي اسأل «النائب فلان» أو «النائب السابق فلان».

في سابقة غريبة تخلط بين القروض والهبات، قامت إحدى الوزارات بتمكين منظمة دولية للتصرف بمبلغ يناهز المليون دولار من قرض البنك الدولي الذي خصص لقطاع الصرف الصحي، وبدورها بدأت المنظمة إنفاق التمويل بواسطة حركة غير حكومية تضمّ مستشاري الوزير.

أبلغت بعض المدارس الخاصة الأهالي عن نيتها زيادة الأقساط بالدولار الأميركي للعام الدراسي المقبل بنسبة تزيد عن 30%.

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البناء

سجل مصدر نيابي معني بالملف الرئاسي اهتماماً بتصريح السفير المصري حول اللجنة الخماسيّة ودورها وانتقاد السفير لأطراف لبنانيّة قال إنها تخاف من الحوار الذي من دونه لا يمكن تحقيق توافق وهو شرط حكميّ للخروج من الفراغ. وقال هذا يعني أن الآلة الخفيّة للجنة الخماسية بدأت تتحرك رئاسياً بعكس الاتجاه الذي كانت عليه قبل حرب طوفان الأقصى وأن الحرب قاربت النهاية وأن معادلاتها اللبنانية تستدعي تعديلات جوهرية على التوجهات، وأن التغيير يترافق مع صعود الدور المصري بدلاً من أدوار يُحرجها اتخاذ مواقف انتقادية لحلفاء.

قالت مصادر سياسية إن حصر مواضيع البحث بين الإمارات وحزب الله بملف الموقوفين لا يمنع السؤال عن الإطار السياسي الذي حدّد التوقيت، خصوصاً بالنسبة للذين يهدفون من التركيز على حصرية الملف التخفيف من أهمية اللقاء والتواصل. وسألت المصادر طالما أن عمر القضية سنوات وسبق وتمّت عدة مداخلات لحلها وتراجع وهجها ثم همدت فماذا يعني التواصل المباشر بين الطرفين بعد قطيعة طويلة كان يمكن حل قضية الموقوفين مع استمرار القطيعة عبر وسطاء إذا كان الأمر مجرد ملف يجب إنهاؤه وليس في الملف تطورات فرضت التوقيت، بل التواصل هو الذي له توقيت، والتوقيت متصل حكماً بما تشهده المنطقة أو ما سوف تشهده على الأرجح.

*****

الأنباء

قضية اجتماعية وانسانية بدأت تأخذ طابعاً سياسياً وأحياناً طائفياً، والمواقف في الأيام الأخيرة خير دليل.

حبل الود لم ينقطع نهائياً بين فريقين متباعدين ورسائل مشفّرة بينهما.

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أسرار الصحف ليوم الخميس 21-3-2024

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