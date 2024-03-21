مخزومي عايد الامهات في عيدهن

كتب النائب فؤاد مخزومي عبر منصة "اكس":"إلى أول وأجمل وأقدس الأوطان، إلى روح أمي التي فارقتني وبقيت معي في كل زمان ومكان، إلى زوجتي وأمهات لبنان والعالم أجمع، كل عام وأنتنّ بألف خير".

