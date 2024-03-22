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محليات

"الاخبار"| قصة المفاوضات بين حزب الله والإمارات

2024-03-22 | 02:23
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"الاخبار"| قصة المفاوضات بين حزب الله والإمارات

دمشق استضافت لقاءات تحضيرية بين الطرفين

اشارت معلومات لصحيفة "الأخبار" الى ان "سلطات أبو ظبي طلبت بداية التواصل المباشر مع حزب الله الذي فضّل الحفاظ على دور الوسيط". في مرحلة لاحقة، رفع الإماراتيون وتيرة جهودهم، وطلبوا من الرئيس السوري بشّار الأسد الذي تربطه مع القيادة الإماراتية علاقات جيدة آخذة في التطور، التوسّط لدى حزب الله. وهو ما حصل. تعامل حزب الله بإيجابية مع مبادرة "حسن النيّة" الإماراتية، وجرى ترتيب اجتماعات مباشرة بين مسؤولين من الطرفين في دمشق، برعاية سورية.

وأوضحت مصادر سورية لـ"الأخبار" أن "لقاءات عدّة عُقدت بالفعل في دمشق، بين مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا ومستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد"، و"جرى التأكيد من الطرفين، وكذلك من القيادة السورية، على أن هذه الاجتماعات ذات طابع أمني وليست سياسية، وهي محصورة في محاولة معالجة قضية الموقوفين التي تعتبرها أبو ظبي قضية أمنية، بينما يراها حزب الله قضيّة إنسانية، ويبدي استعداده لبذل الجهود لحلّها". علماً أن الحزب أكد دائماً أن الاتهامات الموجّهة إلى الموقوفين في ما يتعلّق بالحزب، "باطلة ولا أساس لها، ما يوجب معالجة القضية بأي طريقة لرفع الظلم عن المعتقلين وعائلاتهم".

وتابعت الصحيفة انه بعد لقاءات عدة  بين الرجلين، وتطوّرات وقعت في المنطقة، أهمّها "طوفان الأقصى" والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، واشتعال جبهات أخرى تحت عنوان "المساندة"، جرى التوافق على حلّ قضية الموقوفين السبعة لدى الإمارات. وبالفعل، وصلت طائرة إماراتية خاصة إلى مطار بيروت مساء الإثنين الفائت، نقلت الحاج وفيق صفا ومساعده وشخصاً آخر إلى أبو ظبي لإنهاء المحادثات بهدف إطلاق المعتقلين.

وتؤكّد المصادر أن "جدول أعمال الزيارة اقتصر فقط على ملف المعتقلين وسبل معالجته لإطلاقهم وإعادتهم إلى لبنان". وأعلنت العلاقات الإعلامية في حزب الله، أمس، أن صفا زار الإمارات "في إطار المتابعة القائمة لمعالجة ملف عدد من المعتقلين اللبنانيين هناك، والتقى ‏عدداً من المسؤولين المعنيين بهذا الملف، والأمل معقود أن يتمّ التوصّل إلى الخاتمة ‏المطلوبة إن شاء الله".

وبحسب المعلومات التي رشحت عن الزيارة، "يتوقّع أن يجري إطلاق المعتقلين على مراحل، بعد أن تصدر سلطات أبو ظبي عفواً رئاسياً عنهم لمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر".

"الاخبار"| قصة المفاوضات بين حزب الله والإمارات

محليات

حزب الله

وفيق صفا

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