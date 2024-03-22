بالفيديو - الطيران الحربي المعادي يشن غارة على بلدة عيتا الشعب

الطيران الحربي المعادي يشن غارة على بلدة عيتا الشعب pic.twitter.com/5pAcWxRl4v
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) March 22, 2024
الطيران الحربي المعادي يشن غارة على بلدة عيتا الشعب pic.twitter.com/5pAcWxRl4v
اصدر جهاز الاعلام في حزب الكتائب بياناً جاء فيه : "نقلت محطة تلفزيون "الجديد" معلومات مغلوطة تناولت فيها حزب الكتائب ونوابه ووزراءه الحاليين والسابقين مشيرة الى انهم استحصلوا على مئات التراخيص لحمل الأسلحة وذلك في معرض ردٍ على النائب نديم الجمّيل الذي أعلن انه قرّر سحب طلب تجديد تراخيص حمل السلاح التي تقدّم بها بعد تمنع وزارة الدفاع عن تجديدها."
اصدر المكتب الإعلاميّ لراعي أبرشيَّة أنطلياس المارونيّة بياناً جاء فيه : "يمُرُّ لُبنان بلَحظَةٍ تاريخيَّة مصيريَّة تقتَضي من جميعِ اللُّبنانييّن، الإلتِفافَ حَولَ القِيَم المُؤسِّسَة لدولة لُبنان الكبير في دَورِه الحضاريّ، وهي الحريّة، والعدالة، والعَيش المُشتَرك، والسِّيادَة النَّاجِزة، وكُلُّ ذلِك بتَطبيق الدّستور، واستكمال عقد المؤسَّسات الدّستوريّة وإنجاز الإصلاحات، بما يَحمي هويَّة وطن الرِّسالة.
اشار مراسل الجديد الى انه تم تسليم المشتبه فيهم إلى مديرية اامخابرات في الجيش اللبناني في الجنوب