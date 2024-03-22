بالفيديو - الطيران الحربي المعادي يشن غارة على بلدة عيتا الشعب

اصدر جهاز الاعلام في حزب الكتائب بياناً جاء فيه : "نقلت محطة تلفزيون "الجديد" معلومات مغلوطة تناولت فيها حزب الكتائب ونوابه ووزراءه الحاليين والسابقين مشيرة الى انهم استحصلوا على مئات التراخيص لحمل الأسلحة وذلك في معرض ردٍ على النائب نديم الجمّيل الذي أعلن انه قرّر سحب طلب تجديد تراخيص حمل السلاح التي تقدّم بها بعد تمنع وزارة الدفاع عن تجديدها."