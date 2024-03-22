الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

بالفيديو - الطيران الحربي المعادي يشن غارة على بلدة عيتا الشعب

2024-03-22 | 06:50
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بالفيديو - الطيران الحربي المعادي يشن غارة على بلدة عيتا الشعب
بالفيديو - الطيران الحربي المعادي يشن غارة على بلدة عيتا الشعب

مقالات ذات صلة
بالفيديو - الطيران الحربي المعادي يشن غارة على بلدة عيتا الشعب

محليات

عيتا الشعب

الاحتلال

غارة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
حزب الكتائب يرد على معلومات تراخيص السلاح : سنحمي انفسنا برخصة أو من دونها إذا اضطررنا .. ماذا في التفاصيل؟
المطران بو نجم عن اجتماع بكركي : المبادرة التّي يتم التّداول بها هي مبادرة وطنية جامعة بإمتياز وتبتعد عن أي مقاربة طائفية أو سياسية ضيقة

اقرأ ايضا في محليات

حزب الكتائب يرد على معلومات تراخيص السلاح : سنحمي انفسنا برخصة أو من دونها إذا اضطررنا .. ماذا في التفاصيل؟
07:22

حزب الكتائب يرد على معلومات تراخيص السلاح : سنحمي انفسنا برخصة أو من دونها إذا اضطررنا .. ماذا في التفاصيل؟

اصدر جهاز الاعلام في حزب الكتائب بياناً جاء فيه : "نقلت محطة تلفزيون "الجديد" معلومات مغلوطة تناولت فيها حزب الكتائب ونوابه ووزراءه الحاليين والسابقين مشيرة الى انهم استحصلوا على مئات التراخيص لحمل الأسلحة وذلك في معرض ردٍ على النائب نديم الجمّيل الذي أعلن انه قرّر سحب طلب تجديد تراخيص حمل السلاح التي تقدّم بها بعد تمنع وزارة الدفاع عن تجديدها."

07:22

حزب الكتائب يرد على معلومات تراخيص السلاح : سنحمي انفسنا برخصة أو من دونها إذا اضطررنا .. ماذا في التفاصيل؟

اصدر جهاز الاعلام في حزب الكتائب بياناً جاء فيه : "نقلت محطة تلفزيون "الجديد" معلومات مغلوطة تناولت فيها حزب الكتائب ونوابه ووزراءه الحاليين والسابقين مشيرة الى انهم استحصلوا على مئات التراخيص لحمل الأسلحة وذلك في معرض ردٍ على النائب نديم الجمّيل الذي أعلن انه قرّر سحب طلب تجديد تراخيص حمل السلاح التي تقدّم بها بعد تمنع وزارة الدفاع عن تجديدها."

المطران بو نجم عن اجتماع بكركي : المبادرة التّي يتم التّداول بها هي مبادرة وطنية جامعة بإمتياز وتبتعد عن أي مقاربة طائفية أو سياسية ضيقة
04:52

المطران بو نجم عن اجتماع بكركي : المبادرة التّي يتم التّداول بها هي مبادرة وطنية جامعة بإمتياز وتبتعد عن أي مقاربة طائفية أو سياسية ضيقة

اصدر المكتب الإعلاميّ لراعي أبرشيَّة أنطلياس المارونيّة بياناً جاء فيه : "يمُرُّ لُبنان بلَحظَةٍ تاريخيَّة مصيريَّة تقتَضي من جميعِ اللُّبنانييّن، الإلتِفافَ حَولَ القِيَم المُؤسِّسَة لدولة لُبنان الكبير في دَورِه الحضاريّ، وهي الحريّة، والعدالة، والعَيش المُشتَرك، والسِّيادَة النَّاجِزة، وكُلُّ ذلِك بتَطبيق الدّستور، واستكمال عقد المؤسَّسات الدّستوريّة وإنجاز الإصلاحات، بما يَحمي هويَّة وطن الرِّسالة.

04:52

المطران بو نجم عن اجتماع بكركي : المبادرة التّي يتم التّداول بها هي مبادرة وطنية جامعة بإمتياز وتبتعد عن أي مقاربة طائفية أو سياسية ضيقة

اصدر المكتب الإعلاميّ لراعي أبرشيَّة أنطلياس المارونيّة بياناً جاء فيه : "يمُرُّ لُبنان بلَحظَةٍ تاريخيَّة مصيريَّة تقتَضي من جميعِ اللُّبنانييّن، الإلتِفافَ حَولَ القِيَم المُؤسِّسَة لدولة لُبنان الكبير في دَورِه الحضاريّ، وهي الحريّة، والعدالة، والعَيش المُشتَرك، والسِّيادَة النَّاجِزة، وكُلُّ ذلِك بتَطبيق الدّستور، واستكمال عقد المؤسَّسات الدّستوريّة وإنجاز الإصلاحات، بما يَحمي هويَّة وطن الرِّسالة.

مراسل "الجديد": توقيف مشتبه فيهم بالتعامل مع "اسرائيل" في مخيم الرشيدية ومنطقة المعشوق بصور
04:44

مراسل "الجديد": توقيف مشتبه فيهم بالتعامل مع "اسرائيل" في مخيم الرشيدية ومنطقة المعشوق بصور

اشار مراسل الجديد الى انه تم تسليم المشتبه فيهم إلى مديرية اامخابرات في الجيش اللبناني في الجنوب

04:44

مراسل "الجديد": توقيف مشتبه فيهم بالتعامل مع "اسرائيل" في مخيم الرشيدية ومنطقة المعشوق بصور

اشار مراسل الجديد الى انه تم تسليم المشتبه فيهم إلى مديرية اامخابرات في الجيش اللبناني في الجنوب

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024