حزب الكتائب يرد على معلومات تراخيص السلاح : سنحمي انفسنا برخصة أو من دونها إذا اضطررنا .. ماذا في التفاصيل؟
اصدر جهاز الاعلام في حزب الكتائب بياناً جاء فيه : "نقلت محطة تلفزيون "الجديد" معلومات مغلوطة تناولت فيها حزب الكتائب ونوابه ووزراءه الحاليين والسابقين مشيرة الى انهم استحصلوا على مئات التراخيص لحمل الأسلحة وذلك في معرض ردٍ على النائب نديم الجمّيل الذي أعلن انه قرّر سحب طلب تجديد تراخيص حمل السلاح التي تقدّم بها بعد تمنع وزارة الدفاع عن تجديدها."
واضاف البيان : "يهم جهاز الاعلام في حزب الكتائب ان يوضح ان هذه المعلومات مغلوطة وتعود للعام الماضي أي 2023 في حين ان المطلوب هو التجديد للعام 2024 وهذا ما يمتنع المعنيّون عن القيام به ما يعرّض المقرّات الرسمية والشخصيات الحزبية الى مخاطر معروفة سبق واختبرناها في أكثر من مناسبة.
إنّ جهاز الاعلام في حزب الكتائب يؤكد ان انتهاج سياسة الصيف والشتاء على سقف واحد باتت معروفة المصدر والأسباب ولن تثنينا عن حماية أنفسنا برخصة أو من دونها إذا اضطررنا، ولن نسمح تحت أي ظرف من الظروف ان تنكشف حياتنا وحياة محازبينا في زمن تفلّت السلاح وغياب دولة استولت عليها الميليشيات".
وفي ردها على رد "الكتائب" تؤكد الجديد ان معلوماتها غير مغلوطة على الاطلاق وهي ذكرت بانها تعود للعام الماضي ومستندة فيها الى مصادر وزارة الدفاع التي أكدت انه "يتم العمل على تنفيذ كل طلبات تراخيص حمل السلاح تباعا وفق الإمكانات اللوجيسيتية والتقْنية المتوفرة منذ شباط."
كما اشارت تلك المعلومات الى أن "النائب نديم الجميل حصل على اثنتين وستين رخصة في العام 2023 كان قد طلبها غيرِ تلك التي طلبتها النائبة السابقة صولانج الجميل، فيما حزب الكتائب حصل لنوابِه ووزرائه الحاليين والسابقين في السنة الماضية على اربعمئة وثلاثين رخصة."