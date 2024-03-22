حزب الكتائب يرد على معلومات تراخيص السلاح : سنحمي انفسنا برخصة أو من دونها إذا اضطررنا .. ماذا في التفاصيل؟

اصدر جهاز الاعلام في حزب الكتائب بياناً جاء فيه : "نقلت محطة تلفزيون "الجديد" معلومات مغلوطة تناولت فيها حزب الكتائب ونوابه ووزراءه الحاليين والسابقين مشيرة الى انهم استحصلوا على مئات التراخيص لحمل الأسلحة وذلك في معرض ردٍ على النائب نديم الجمّيل الذي أعلن انه قرّر سحب طلب تجديد تراخيص حمل السلاح التي تقدّم بها بعد تمنع وزارة الدفاع عن تجديدها."