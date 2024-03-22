فرنجية: دماء الجنوب ليست شيعيّة وحسب.. بل لبنانيّة قبل كل شيء!

واضاف من نقابة الصيادلة, “نتابع ملف نظام تتبّع الأدوية “Meditrack”، من باب أهمية المعلومات الخاصة بالمواطنين التي باتت موجودة بشكل مفصّل على هذا النظام، فمعلومات اللبنانيين الشخصية ليست مادة للتجارة كما أنها ليست ملكاً للسماسرة في أروقة وزارة الصحة”.

وتابع فرنجية, “كلّ نقطة دماء تسقط في الجنوب ليست شيعيّة أو جنوبيّة وحسب، دماء الجنوب هي لبنانيّة قبل كل شيء، لذلك نرفع من جديد صوت موقفنا الوطنيّ الموحّد بوجه العدوان الإسرائيليّ على لبنان، بعيداً عن كلّ الخطابات التي تتعارض ومصلحة لبنان في هذه المرحلة الدقيقة”.

وأردف, “طوني فرنجيه من نقابة الصيادلة: لكم ايها الصيادلة الجدد نؤكّد أنّ البلد سيقف ويتعافى مرة جديدة، لذلك لا تهابوا الصعاب، فمن يعمل بجد ومثابرة سيصل حتماً إلى النجاح، ولبنان الذي شهدتم على انهياره ستشهدون بإذن الله قريباً على قيامته”.

وختم فرنجية: “قلناها منذ بداية الفراغ الرئاسي ونعود ونكرّرها، لا حلّ سوى بالجلوس جميعاَ معاً، فيناقش كلّ طرف هواجسه دون شروط لا تكون لاحقة ولا مسبقة، ولا حلّ إلّا بالشراكة والتطلع إلى بناء بلد بنوايا صافية وإرادة وعزيمة”.