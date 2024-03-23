قرب سوبر ماركت "رمال".. إشكال وإطلاق نار

حصل إشكال أمني بين عدد من الشبان قرب سوبر ماركت "رمال" في خلدة، وسمع إطلاق نار، مما استدعى تدخل الجيش اللبناني على الفور وأقام حواجز ثابتة ومتنقلة في المكان المذكور.