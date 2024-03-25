قاسم قصير عن وثيقة بكركي : يمكن أن يكون فيها نقطتين خلافيتين فيما النقاط التالية لا خلاف عليها

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رامي أبوحمدان عن استمرار الوقوف إلى جنب أهل غزة إلى حين تحقيق أهدافنا وأولها رفع الضيم عن أهل غزة، وحين إيقاف الحرب هناك نحن نقف هنا ونحن لا نهاب أي شيء، وأضاف ابوحمدان خرج العديد من الأصوات في لبنان لتبخس بخيارات وقدرات المقاومة ونحن نقول نحن لدينا مقاومة ذكية وحكيمة أعدت وجهزت ودربت وخططت إلى حد أنها ستذهل كل العالم في أي تطور قادم".
زار وفد من حركة أمل برئاسة النائب محمد خواجة السفارة الروسية في لبنان، حيث قدم التعازي لسعادة السفير الروسي في لبنان السيد ألكسندر روداكوف بإسم رئيس وقيادة حركة أمل، وندد بالهجوم الارهابي الذي إستهدف أحد مراكز التسوق وقاعة للإحتفالات في ضواحي موسكو، متمنيا للجرحى الشفاء العاجل.
أدلى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور قاسم هاشم بتصريح قال فيه: "يبدو إن البعض لايستفزه ما يرتكبه العدو الاسرائيلي بحق ابناء الجنوب من عدوان لم يسلم منه البشر والحجر والشجر والذي امتد خارج حدود الجنوب".