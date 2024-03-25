ابو فاعور: نسعى إلى اطلاق لجنة إنماء وتطوير السياحة في راشيا

أكد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور اننا " نسعى إلى اطلاق لجنة إنماء وتطوير السياحة في راشيا، تضم كل اصحاب المبادرات وكل المهتمين والناشطين في الإطار السياحي، اضافة الى الجهات الرسمية من اتحاد بلديات وبلدية راشيا، لكي يكون في هذا العام تنظيم مختلف لكل الموسم السياحي، وهناك عدد من المشاريع التي نعمل عليها، مشيرا الى ان درج الاستقلال سينجز في وقت قريب وسوف يتم افتتاحه، وهناك مشروع آخر لترميم وترتيب واجهات السوق ومشروع اخر يقوم على ترتيب وتبليط الاحياء الداخلية في راشيا، ولدينا متحف الاستقلال الذي سيبدأ العمل به قريبا، اضافة الى المناسبات التقليدية التي تحصل في راشيا.