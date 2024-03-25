وفد من حركة أمل زار السفارة الروسية معزيا
زار وفد من حركة أمل برئاسة النائب محمد خواجة السفارة الروسية في لبنان، حيث قدم التعازي لسعادة السفير الروسي في لبنان السيد ألكسندر روداكوف بإسم رئيس وقيادة حركة أمل، وندد بالهجوم الارهابي الذي إستهدف أحد مراكز التسوق وقاعة للإحتفالات في ضواحي موسكو، متمنيا للجرحى الشفاء العاجل.
وكانت مناسبة نقل فيها الوفد تضامن الحركة مع الشعب الروسي والتشديد على محاربة الارهاب في كل اشكال وانواعه، وأكد بأن الإرهاب لا دين ولا هوية له سواء إرتكبه أفراد أو جماعات أو من خلال إرهاب دولة منظم.