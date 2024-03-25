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محليات

ابو حمدان: الى حين إيقاف الحرب هناك نحن نقف هنا ولا نهاب أي شيء

2024-03-25 | 08:41
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ابو حمدان: الى حين إيقاف الحرب هناك نحن نقف هنا ولا نهاب أي شيء
ابو حمدان: الى حين إيقاف الحرب هناك نحن نقف هنا ولا نهاب أي شيء

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رامي أبوحمدان عن استمرار الوقوف إلى جنب أهل غزة إلى حين تحقيق أهدافنا وأولها رفع الضيم عن أهل غزة، وحين إيقاف الحرب هناك نحن نقف هنا ونحن لا نهاب أي شيء، وأضاف ابوحمدان خرج العديد من الأصوات في لبنان لتبخس بخيارات وقدرات المقاومة ونحن نقول نحن لدينا مقاومة ذكية وحكيمة أعدت وجهزت ودربت وخططت إلى حد أنها ستذهل كل العالم في أي تطور قادم".

كلام ابوحمدان جاء خلال لقاء سياسي نظمته السرايا اللبنانية لمقاومة الإحتلال الإسرائيلي في دارة أحد فاعليات المنطقة السيد ظافر النخلاوي في بلدة قب الياس بحضور فاعليات البلدة ومشاركون في تشكيلات السرايا اللبنانية.
أبو حمدان تابع قائلاً :" إنّنا نعيش في وقتنا الحاضر حرباً عالمية إقتصادية وتكنولوجية، وهدفها الأساسي هو السيطرة على المنطقة، تماماً كالتنافس بين الصين و أمريكا التي قسّمت العالم إلى مناطق وكأنھا هي القائد، لأنها بحاجة إلى معابر مالية كباب المندب والنفط ".
وتابع أمريكا :" تريد ساحات مشتغلة لبيع الأسلحة، وهي أيضاً من تخلق الأزمات وتديرھا، وأمريكا بعد المصالحة بين السعودية وإيران هي من خلقت توترات في المنطقة  مثل ما يحصل في السودان وغيرھا". وشدد أبوحمدان على :"أن ما حصل في غزة ب ٧ اكتوبر قلب الطاولة ع كل المتآمرين والذين يطبعون مع إسرائيل، ونحن بعقيدتنا نريد إزالة العدو من الوجود، لذلك فنصرة أھلنا في غزة ھو لمصلحتنا ولمصلحة فلسطين، وكلّ من يبخّس بقدرات المقاومة في لبنان عند بعض السّياسين في لبنان فھو واھم جداً"
وعلى مستوى الدّاخل اللّبناني فيما يخص انتخاب رئيس للجمھورية قال أبوحمدان :" ليس هناك من جديد على المسارين الدولي وحرجة الخماسية التي تحاول أن تقوم بتدوير الزوايا، ونحن واقعون في قلب الصراع الأمريكي الفرنسي لإثبات النفوذ من عدمه والداخلي بين الأطراف اللبنانية الأفضل أن يكون التفاھم أولاً بحوارات وليس بجلسات مفتوحة" وختم ابوحمدان قائلاً :" إننا أقوياء بالمقاومة التي تدافع عن الوطن كلّه وتقدّم الشّھداء لحمايتنا جميعاً وحماية البلد، وإنّ مشاركة شباب السّرايا اللّبنانية وما تقدّمه من شھداء على طريق القدس خير دليل على الحفاظ على الوحدة  في هذا البلد"
ابو حمدان: الى حين إيقاف الحرب هناك نحن نقف هنا ولا نهاب أي شيء

محليات

كتلة الوفاء للمقاومة

رامي أبو حمدان

الحدود الجنوبية

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اكد رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل حسين الحاج حسن ان المقاومة بدأت بالاسناد في اليوم التالي للهجوم على غزة قي ٨ تشرين ،وستواصل عملياتها بالاسناد ،وما تقوم به اسرائيل هو تهجير لاهالي غزة والضفة الغربية وعرب ال ٤٨ وبان يعودوا الى كل فلسطين ،واذا انتصر العدو في غزة سيعود الى ما كان يفعله في سنوات ما قبل المقاومة عندما كان العدو يتوغل بالقتل ،لانه العدو ما قبل المقاومة كان مردوعا.

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