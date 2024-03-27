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محليات

بالصورة - حشيشة بنكهة الزعتر والكشك.. إحباط محاولة تهريب!

2024-03-27 | 04:08
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بالصورة - حشيشة بنكهة الزعتر والكشك.. إحباط محاولة تهريب!
بالصورة - حشيشة بنكهة الزعتر والكشك.. إحباط محاولة تهريب!

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التالي:

"نتيجة المتابعة المستمرّة التي تقوم بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من عمليات تهريب المخدّرات، من وإلى لبنان، والتي تُخطِّط لها وتنفّذها شبكات دوليّة، توافرت معطيات مؤكّدة لدى شعبة المعلومات حول قيام إحدى هذه الشّبكات بالتّحضير لعملية تهريب كميّة من حشيشة الكيف في داخل شحنة من أكياس من الزعتر والسّمّاق والكشك، الى إحدى الدّول الأوروبيّة، عبر مطار بيروت الدّولي.

على الفور، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الاستعلاميّة والتّقنيّة لكشف أفراد الشّبكة المذكورة، وتحديد مكان الشّحنة وضبطها قبل نقلها إلى المطار. بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات الحثيثة، التي قامت بها دوريّات من الشّعبة، تمكّنت من تحديد المستودع، في العاصمة بيروت، حيث يتم تخبئة الشّحنة.

بالتّاريخ ذاته، نفّذت إحدى دوريّات الشّعبة مداهمة للمستودع، وضبطت في داخله حوالى /148/ كلغ من مادّة حشيشة الكيف، مخبأة في أكياس من الزعتر".

بالصورة - حشيشة بنكهة الزعتر والكشك.. إحباط محاولة تهريب!

محليات

قوى الأمن الداخلي

مطار بيروت الدولي

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