هيئة أبناء العرقوب تندد بمجزرة الهبارية: تؤكد الطبيعة الاجرامية لهذا العدو

نددت هيئة أبناء العرقوب بالمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم في بلدة الهبارية في العرقوب والتي ذهب ضحيتها سبعة شهداء من عناصر الجمعية الطبية الإسلامية.

وأكدت في بيان لها أن هذه المجزرة التي ارتكبت بدم بارد إنما تؤكد الطبيعة الاجرامية لهذا العدو الذي لا يميز في لبنان كما في فلسطين، وخصوصا في غزة ويستهدف الطواقم الطبية وعناصر الإسعاف والدفاع المدني.

وشددت على ان هذه الجريمة لن تثني أهلنا عن التمسك بارضهم وحقوقهم حتى التحرير الكامل وخصوصا لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا وحق أهلنا في مقاومة الاحتلال والرد على اعتداءاته وردعه لأنه لا يفهم الا لغة القوة والمقاومة.

وطالبت الهيئة الحكومة اللبنانية بالتحرك السريع على كافة المستويات للوقوف إلى جانب أهلنا في العرقوب والجنوب وتقديم شكوى سريعة لمجلس الأمن ضد العدو وممارساته الاجرامية والبربرية ضد المدنيين والطواقم الطبية.

وتوجهت الهيئة بآحر التعازي لعوائل الشهداء والجمعية الطبية وكل أهالي العرقوب.