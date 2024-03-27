16 شهيدا خلال 24 ساعة جراء العدوان الاسرائيلي المتواصل على جنوب لبنان

فقد استشهد مساء اليوم 9 أشخاص جراء غارتين معاديتين استهدفت الاولى بلدة الناقورة فيما استهدفت الثانية بلدة طيرحرفا جنوب لبنان .

وفي التفاصيل فقد اغارت طائرة معادية على منزل في بلدة طيرحرفا ما ادى الى استشهاد خمسة اشخاص ، فيما استشهد اربعة آخرون جراء العدوان الاسرائيلي على بلدة الناقورة .

الى ذلك فقد اصدر الاعلام الحربي في حزب الله بياناً جاء فيه : "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي عباس يزبك "محمد الجواد" مواليد عام 2001 من بلدة الناقورة في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس."

وفي بيان آخر نعى الحزب "الشهيد المجاهد علي محسن عقيل "عابس" مواليد عام 1994 من بلدة الجبّين في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس."

ونعى الحزب ايضاً " الشهيد المجاهد إسماعيل علي مطلق "رسول" مواليد عام 1989 من بلدة يارين في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

ونعى ايضاً " الشهيد المجاهد حسين علي زهور "حبيب" مواليد عام 1989 من بلدة يحمر الشقيف في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس."

كما نعت الهيئة الصحية الاسلامية - المديرية العامة للدفاع المدني "الشهيد المسعف كامل فيصل شحادة "وحيد العاملي" مواليد العام 1968 من بلدة دير انطار في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس."

وجاء في بيان آخر : "تزف المديرية العامة للدفاع المدني - الهيئة الشهيد المسعف حسن حسين حسن "ذو الفقار" مواليد العام 1995 من بلدة مزرعة مشرف في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس."

كما اصدرت حركة امل بياناً جاء فيه : "بمزيدٍ من الفخر والإعتزاز تزفّ جمعية كشافة الرسالة الاسلامية إلى قائدها سماحة الإمام السيد موسى الصدر وجماهيرها المؤمنة الشهيد المجاهد حسين أحمد جهير المسعف في الدفاع المدني من مواليد الناقورة 31/10/1978 والذي استشهد إثر عدوان اسرائيلي غادر على بلدة الناقورة."

وفي بيان آخر نعت الحركة "الشهيد المجاهد علي أحمد مهدي من مواليد الناقورة 8/3/1975 والذي استشهد إثر عدوان اسرائيلي غادر على بلدة الناقورة".

وكان العدوان الاسرائيلي ارتكب مجزرة في بلدة الهبارية فجر اليوم حيث شنت طائراته المعادية غارة استهدفت مركز الجمعية الطبية الإسلامية في البلدة الهبارية ما ادى الى استشهاد سبعة مسعفين هم براء ابو قيس، محمد رغيد حمود، عبد الله شريف عطوي، التوأمان حسين وأحمد قاسم الشعار، عبد الرحمن عطوي وفاروق جمال عطوي.