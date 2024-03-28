وئام وهاب : الرئيس بري هو "الملك" بتفويض أميركي

أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب، خلال استقباله المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، "أننا سنستمر بالدفع نحو التطبيق الكامل للقرار 1701 كونه السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار المنشود".
أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قراري تمديد مهل.
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الأبيض حيث جرى عرض للأوضاع العامة والشؤون المتصلة بالقطاعين الصحي والإستشفائي وأوضاع المستشفيات الحكومية.