الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

نواف سلام: على "اسرائيل" الالتزام بقرار وقف إطلاق النار الصادر عن مجلس الامن

2024-03-28 | 12:17
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
نواف سلام: على &quot;اسرائيل&quot; الالتزام بقرار وقف إطلاق النار الصادر عن مجلس الامن
نواف سلام: على "اسرائيل" الالتزام بقرار وقف إطلاق النار الصادر عن مجلس الامن

في "رأي" مستقل ضمّه رئيس محكمة العدل الدولية القاضي نواف سلام الى قرارها الصادر اليوم، والذي استجابت فيه لطلب جنوب افريقيا اعتبار ان انتشار المجاعة في القطاع بات يتطلب تعديل إجراءاتها السابقة، ذكّر الرئيس سلام بقول الأمين العام للأمم المتحدة في رفح قبل أيام في توصيفه للكارثة الإنسانية المتواصلة التي يشهدها قطاع غزة، "بإنه لأمر مروّع ، بعد كل هذه المعاناة على مدى أشهر عديدة، ان يحتفل الفلسطينيون في غزة بشهر رمضان فيما القنابل الإسرائيلية لا تزال تتساقط والرصاص لايزال يتطاير والمدفعية لاتزال تقصف والمساعدات الإنسانية لاتزال تواجه العقبة تلو الأخرى".

نواف سلام: على "اسرائيل" الالتزام بقرار وقف إطلاق النار الصادر عن مجلس الامن

محليات

نواف سلام

محكمة العدل الدولية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
أسرار الصحف اللبنانية ليوم الخميس 28-3-2024
معلومات الجديد: فرار الموقوف داني الرشيد من مقر حماية الشخصيات في امن الدولة الكائن في محلة ساحة العبد في بيروت

اقرأ ايضا في محليات

الأبيض: مرحلة جديدة تبدأ لدعم المريض وتطوير النظام الصحي
15:41

الأبيض: مرحلة جديدة تبدأ لدعم المريض وتطوير النظام الصحي

اختتم وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض لقاءاته مع مدراء المستشفيات لشرح آلية الزيادات الكبيرة التي طرأت على تعرفات التغطية الصحية، وذلك بلقاءين عقدهما بعد ظهر اليوم في المستشفى التركي بصيدا مع مدراء المستشفيات الحكومية والخاصة في محافظتي الجنوب والنبطية.

15:41

الأبيض: مرحلة جديدة تبدأ لدعم المريض وتطوير النظام الصحي

اختتم وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض لقاءاته مع مدراء المستشفيات لشرح آلية الزيادات الكبيرة التي طرأت على تعرفات التغطية الصحية، وذلك بلقاءين عقدهما بعد ظهر اليوم في المستشفى التركي بصيدا مع مدراء المستشفيات الحكومية والخاصة في محافظتي الجنوب والنبطية.

بوشيكيان: الابداعات اللبنانية تتوالى في المسابقات العالمية
14:35

بوشيكيان: الابداعات اللبنانية تتوالى في المسابقات العالمية

أعلن وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان أن الابداعات اللبنانية تتوالى في المسابقات العالمية حيث يحصد المتبارون اللبنانيون المناصب الأولى والثانية بين مئات المشاركين من مختلف الدول.
وقال:" لا ينقص اللبنانيّون الموهبة ولا الابتكار ولا التصميم ولا المثابرة. فحيث تُعطى لهم الفرصة، يُقدمون ويبرعون ويفوزون، وذلك بفضل الانفتاح اللبناني على الخارج، والعلم والمعرفة وتعدّد اللغات والمرونة التي يتحلّون بها. هذه الميزات تجعل اللبناني يفتخر بمواطنيّته وبوطنه، وهو يبذل كل ما أمكن ليرفع اسم لبنان عالياً."إب

14:35

بوشيكيان: الابداعات اللبنانية تتوالى في المسابقات العالمية

أعلن وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان أن الابداعات اللبنانية تتوالى في المسابقات العالمية حيث يحصد المتبارون اللبنانيون المناصب الأولى والثانية بين مئات المشاركين من مختلف الدول.
وقال:" لا ينقص اللبنانيّون الموهبة ولا الابتكار ولا التصميم ولا المثابرة. فحيث تُعطى لهم الفرصة، يُقدمون ويبرعون ويفوزون، وذلك بفضل الانفتاح اللبناني على الخارج، والعلم والمعرفة وتعدّد اللغات والمرونة التي يتحلّون بها. هذه الميزات تجعل اللبناني يفتخر بمواطنيّته وبوطنه، وهو يبذل كل ما أمكن ليرفع اسم لبنان عالياً."إب

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024